19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar 5000m finalinde mücadele eden atlet Yasemin Can 15: 23.49'luk derecesiyle altın madalya kazandı.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar 5000m finalinde mücadele eden atlet Yasemin Can 15: 23.49'luk derecesiyle altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar 5000m finalinde mücadele eden atlet Yasemin Can 15: 23.49'luk derecesiyle altın madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor