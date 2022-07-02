19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar 5000m finalinde mücadele eden atlet Yasemin Can 15: 23.49'luk derecesiyle altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar 5000m finalinde mücadele eden atlet Yasemin Can 15: 23.49'luk derecesiyle altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar 5000m finalinde mücadele eden atlet Yasemin Can 15: 23.49'luk derecesiyle altın madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Yasemin Can Atletizm Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm kadınlar 5000m finalinde mücadele eden atlet Yasemin Can 15: 23.49'luk derecesiyle altın madalya kazandı. - Haberler

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