19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm erkekler 4x400m bayrak finalinde Oğuzhan Kaya, Yasmani Copello Escobar, Sinan Ören ve İsmail Nezir oluşan milli... 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm erkekler 4x400m bayrak finalinde Oğuzhan Kaya, Yasmani Copello Escobar, Sinan Ören ve İsmail Nezir oluşan milli takım 3: 04.55'lik deresi ile gümüş madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm erkekler 4x400m bayrak finalinde Oğuzhan Kaya, Yasmani Copello Escobar, Sinan Ören ve İsmail Nezir oluşan milli takım 3: 04.55'lik deresi ile gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Yasmani Copello Escobar Akdeniz Oyunları Oğuzhan Kaya Atletizm Spor Haberler

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