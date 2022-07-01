19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm erkekler 400m engel yarışında milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.27'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak... 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm erkekler 400m engel yarışında milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.27'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda atletizm erkekler 400m engel yarışında milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 48.27'lik derecesiyle oyunlar rekoru kırarak altın madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Yasmani Copello Escobar Atletizm Spor Haberler

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