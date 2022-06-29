Son dakika haberi... 19. Akdeniz Oyunları'nda Adem Asil, altın madalya kazandı
İhlas Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Gelen son dakika haberine göre 19. Akdeniz Oyunları'nda artistik jimnastik erkekler atlama masasında Adem Asil, 15.075 puanla bireyselde ikinci, toplamda üçüncü altın madalyasını kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda artistik jimnastik erkekler atlama masasında Adem Asil, 15.075 puanla bireyselde ikinci, toplamda üçüncü altın madalyasını kazandı.
İhlas Haber Ajansı / Spor