Son dakika haberi... 19. Akdeniz Oyunları'nda Adem Asil, altın madalya kazandı Gelen son dakika haberine göre 19. Akdeniz Oyunları'nda artistik jimnastik erkekler atlama masasında Adem Asil, 15.075 puanla bireyselde ikinci, toplamda üçüncü altın madalyasını kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda artistik jimnastik erkekler atlama masasında Adem Asil, 15.075 puanla bireyselde ikinci, toplamda üçüncü altın madalyasını kazandı. İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler Son Dakika

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