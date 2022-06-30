19. Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler yer hareketlerinde Ahmet Önder 14.300 puanla gümüş, Adem Asil 14.200 puanla bronz madalya... 19. Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler yer hareketlerinde Ahmet Önder 14.300 puanla gümüş, Adem Asil 14.200 puanla bronz madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler yer hareketlerinde Ahmet Önder 14.300 puanla gümüş, Adem Asil 14.200 puanla bronz madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Adem Asil Spor Haberler

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