19. Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler yer hareketlerinde Ahmet Önder 14.300 puanla gümüş, Adem Asil 14.200 puanla bronz madalya...
İhlas Haber Ajansı - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler yer hareketlerinde Ahmet Önder 14.300 puanla gümüş, Adem Asil 14.200 puanla bronz madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda artistik cimnastik erkekler yer hareketlerinde Ahmet Önder 14.300 puanla gümüş, Adem Asil 14.200 puanla bronz madalya kazandı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor