19. Akdeniz Oyunları, kapanış töreniyle tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

19. Akdeniz Oyunları, kapanış töreniyle tamamlandı

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
 - Güncelleme:
19. Akdeniz Oyunları, kapanış töreniyle tamamlandı

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları, görkemli kapanış töreniyle sona erdi.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları, görkemli kapanış töreniyle sona erdi.

Cezayir'in Oran kentindeki Olimpiyat Stadı'nda dolu tribünler önünde gerçekleştirilen tören, yarım saat gecikmeli olarak bando takımı marşlarıyla başladı.

Havai fişek, ışık ve dans gösterileriyle devam eden törende, Cezayir Senfoni Orkestrası ve yerel müzik grupları sahneye çıktı.

Müsabakaları bittikten sonra organizasyondan ayrılmayan sporcular da sahaya çıkarak kapanış törenine katıldı. Organizasyon, Cezayir ve sonraki oyunlara ev sahipliği yapacak İtalya'nın milli marşlarının çalınmasının ardından bayrak değişimi programıyla son buldu.

Türkiye, 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya elde ederek oyunları İtalya'nın ardından ikinci sırada tamamlamıştı.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Atatürk Olimpiyat Stadı Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title