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Son dakika haberleri | Eskrimci İrem Karamete, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Son dakika haberleri | Eskrimci İrem Karamete, Akdeniz Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Son dakika haberi: Cezayir'in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar flörede mücadele eden milli eskrimci İrem Karamete, organizasyonu 3. sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'in Oran kentinde devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda kadınlar flörede mücadele eden milli eskrimci İrem Karamete, organizasyonu 3. sırada tamamlayarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Akdeniz Oyunları'nda bugün gerçekleştirilen karşılaşmalarda; tablo-16'da Portekizli rakibi Carolina Oliveira'yı 15-11, çeyrek finalde ise İtalyan sporcu Erica Cipressa'yı 15-11 yenerek yarı finale yükselen İrem Karamete, İtalyan sporcu Olga Rachele Calissi karşısında 15-9 mağlup olarak final şansını kaçırdı ve bronz madalya elde etti.

Öte yandan kadınlar flörede mücadele eden Alisa İsbir organizasyona çeyrek finalde veda ederek 8., erkekler flörede ise Martino Minuto 11. sıranın sahibi oldu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

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