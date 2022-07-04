19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 3x3 erkek ve kadın milli basketbol takımları dördüncü oldu. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 3x3 erkek ve kadın milli basketbol takımları dördüncü oldu. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunların 3x3 basketbol müsabakaları yapıldı. Place Sidi M'Hamed Sahası'nda oynanan yarı final maçında karşılaştıkları Fransa takımlarına yenilen 3x3 erkek ve kadın milli basketbol takımları bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Erkek Milli Takımı, İspanya'ya 13-16, Kadın Milli Takımı da İtalya'ya 14-12 yenilerek organizasyonu dördüncü tamamladı. Öte yandan binicilikte ise bireysel atlama finalleri yapıldı. Finallerde, Hasan Şentürk 4'üncü, Özgür Özkan 11'inci, Ahmet Berk Başeğmez 18'inci, Sencer Horasan 21'inci oldu. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları basketbol Cezayir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 19. Akdeniz Oyunları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.