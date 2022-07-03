19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda eskrim branşında birinci gün tamamlandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda eskrim branşında birinci gün tamamlandı. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kılıçta iki milli eskrimci piste çıktı. Kadınlar kılıçta Iryna Shchukla, çeyrek finalde karşılaştığı Cezayirli Saoussen Boudiaf'a 15-12 mağlup olarak organizasyonda 8'inci oldu. Erkekler kılıçta Enver Yıldırım, tablo-16'da Mısırlı Mohamed Amer'e 15-11 yenildi ve 11'inci oldu. Yarın epe karşılaşmalarında Gökçe Günaç, Aleyna Ertürk ve Hilmi Taha Ekenler mücadele edecek. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 19. Akdeniz Oyunları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.