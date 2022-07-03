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19. Akdeniz Oyunları

AA - Musa Samur - Spor
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19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcular Nedim Tolga Tunçer ve Oğuzhan Tüzün yarı finale çıktı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcular Nedim Tolga Tunçer ve Oğuzhan Tüzün yarı finale çıktı.

Oran kentindeki organizasyonda trap erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Nedim Tolga Tunçer 122 puanla 2'inci, Oğuzhan Tüzün 121 puanla 3'üncü sırada yer alarak yarı final müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Trap kadınlar kategorisi sıralama atışlarını Rümeysa Pelin Kaya 112 puanla 9'uncu, Safiye Sarıtürk Temizdemir ise 110 puanla 11. sırada tamamladı.

AA / Musa Samur - Spor

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