19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada altın madalyanın sahibi oldu. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada altın madalyanın sahibi oldu. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda erkekler sırıkla atlama finali yapıldı. Milli atlet Ersu Şaşma, 5,75 metrelik atlayışıyla birinci olarak altın madalyaya uzandı. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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