19. Akdeniz Oyunları
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Ekaterina Avramova, 200 metre sırtüstünde bronz madalya kazandı.
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Ekaterina Avramova, 200 metre sırtüstünde bronz madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen yarışlarda milli yüzücü Ekaterina Avramova, 200 metre sırtüstünde 2.12.72'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.
AA / Muhammed Boztepe - Spor