19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ekaterina Guliyev, kadınlar 800 metrede altın madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli atlet Ekaterina Guliyev, kadınlar 800 metrede altın madalya kazandı. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda kadınlar 800 metre finali yapıldı. Milli atlet Ekaterina Guliyev, 2.01.08'lik derecesiyle birinci olarak altın madalyaya ulaştı. Yarışta bir diğer milli atlet Tuğba Toptaş ise 2.05.33'lük zamanıyla 8. oldu. AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 19. Akdeniz Oyunları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.