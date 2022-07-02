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19. Akdeniz Oyunları

AA - Fatih Çakmak - Spor
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19. Akdeniz Oyunları

Erkek Milli Hentbol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu dördüncü maçında Yunanistan'ı 28-26 mağlup etmeyi başardı.

Erkek Milli Hentbol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu dördüncü maçında Yunanistan'ı 28-26 mağlup etmeyi başardı.

Oran kentinde 24 Şubat Arzew Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Türkiye 14-11 geride tamamlarken, ikinci yarıda daha iyi bir oyun sergileyen Türkiye, ikinci yarıda elde ettiği 5 sayılık farkla (12-17) maçtan da 28-26 galip geldi.

Böylece organizasyonda ilk galibiyetini kazanan Türkiye, ilk 3 maçında da Cezayir, İspanya ve Kuzey Makedonya'ya kaybetmişti.

Bu sonuçla B Grubu'nu 4. sırada tamamlayan Türkiye, 4 Temmuz Pazartesi günü A Grubu dördüncüsü İtalya ile 7. ve 8'incilik maçında karşı karşıya gelecek.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Yunanistan Türkiye Cezayir Spor Haberler

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