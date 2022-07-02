19. Akdeniz Oyunları Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 31-26 mağlup oldu. Türkiye A Milli Kadın Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları'nda B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Sırbistan'a 31-26 mağlup oldu. Cezayir'in Oran kentindeki El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-14 önde kapatan Sırbistan, maçı da 31-26 galip tamamladı. B Grubu'nda oynadığı ilk maçta Kuzey Makedonya'yı 34-27 mağlup eden milli takım, ikinci karşılaşmada Portekiz'e 30-26 yenildi. Kuzey Makedonya-Portekiz karşılaşmasının ardından B Grubu'nda sıralama belli olacak. AA / Musa Samur - Spor Akdeniz Oyunları Sırbistan Türkiye Spor Haberler

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