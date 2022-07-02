19. Akdeniz Oyunları Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek yenilgisiz finale yükseldi. Kadın Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de devam eden 19. Akdeniz Oyunları'nda Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek yenilgisiz finale yükseldi. Milli takım, Oran kentindeki Palais Hammou Boutlelis Spor Salonu'nda oynanan yarı final maçında Sırbistan ile karşılaştı. Rakibini 25-21, 25-14 ve 25-23'lük setlerle 3-0 yenen milliler, Akdeniz Oyunları'nda 7. kez adını finale yazdırdı. Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi İtalya-İspanya karşılaşmasının galibi olacak. Final mücadelesi 4 Temmuz Pazartesi günü TSİ 18.30'da oynanacak. AA / Musa Samur - Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 19. Akdeniz Oyunları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.