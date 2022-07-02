19. Akdeniz Oyunları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

19. Akdeniz Oyunları

AA - Musa Samur - Spor
 - Güncelleme:
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcular Şevval İlayda Tarhan ile Elif Beyza Aşık, 10 metre havalı tabanca kategorisinde finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcular Şevval İlayda Tarhan ile Elif Beyza Aşık, 10 metre havalı tabanca kategorisinde finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Oran kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Şevval İlayda Tarhan 566 puanla 7'nci, Elif Beyza Aşık da aynı puanla 8'inci sırada yer alarak finale yükseldi.

AA / Musa Samur - Spor

Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title