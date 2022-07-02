19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcular Şevval İlayda Tarhan ile Elif Beyza Aşık, 10 metre havalı tabanca kategorisinde finalde mücadele etme hakkı kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda atıcılık branşında milli sporcular Şevval İlayda Tarhan ile Elif Beyza Aşık, 10 metre havalı tabanca kategorisinde finalde mücadele etme hakkı kazandı. Oran kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Şevval İlayda Tarhan 566 puanla 7'nci, Elif Beyza Aşık da aynı puanla 8'inci sırada yer alarak finale yükseldi. AA / Musa Samur - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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