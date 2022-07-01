19. Akdeniz Oyunları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

19. Akdeniz Oyunları

AA - Fatih Çakmak - Spor
 - Güncelleme:
19. Akdeniz Oyunları

Erkek Milli Hentbol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu üçüncü maçında Kuzey Makedonya'ya 31-22 yenildi.

Erkek Milli Hentbol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu üçüncü maçında Kuzey Makedonya'ya 31-22 yenildi.

Oran kentinde 24 Şubat Arzew Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 12-13 geride tamamlayan Türkiye, karşılaşmayı da 31-22 mağlup bitirdi.

Ay-yıldızlı ekip, ilk 2 maçında da Cezayir ve İspanya'ya kaybetmişti.

Grupta henüz galibiyeti bulunmayan milliler, son maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Akdeniz Oyunları Makedonya Cezayir Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title