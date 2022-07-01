19. Akdeniz Oyunları Erkek Milli Hentbol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu üçüncü maçında Kuzey Makedonya'ya 31-22 yenildi. Erkek Milli Hentbol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları B Grubu üçüncü maçında Kuzey Makedonya'ya 31-22 yenildi. Oran kentinde 24 Şubat Arzew Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 12-13 geride tamamlayan Türkiye, karşılaşmayı da 31-22 mağlup bitirdi. Ay-yıldızlı ekip, ilk 2 maçında da Cezayir ve İspanya'ya kaybetmişti. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan milliler, son maçında yarın Yunanistan ile karşılaşacak. AA / Fatih Çakmak - Spor Akdeniz Oyunları Makedonya Cezayir Spor Haberler

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