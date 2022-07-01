19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, erkekler 4x100 metre bayrak yarışında gümüş madalya elde etti. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Türkiye, erkekler 4x100 metre bayrak yarışında gümüş madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda 4x100 metre bayrak yarışı yapıldı. Jak Ali Harvey, Kayhan Özer, Ramil Guliyev ve Ertan Özkan'dan oluşan milli takım, yarışı 38.98'lik derecesiyle İtalya'nın 3 salise gerisinde ikinci sırada tamamladı. Yarışı 38.95'lik derecesiyle İtalya birinci, 39.08'lik derecesiyle Fransa üçüncü bitirdi. Öte yandan, yüksek atlamada Alperen Acet, 2.13 metrelik derecesiyle 9'uncu oldu. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Türkiye Cezayir Spor Haberler

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