19. Akdeniz Oyunları
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Batuhan Çiftçi, erkekler 57 kiloda altın madalya elde etti.
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Batuhan Çiftçi, erkekler 57 kiloda altın madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Batuhan, erkekler 57 kiloda Cezayirli Oussama Mordjane ile karşılaştı.
Rakibini yenen Batuhan, altın madalya kazandı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor