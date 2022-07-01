19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya elde etti. Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Busenaz, kadınlar 66 kiloda Cezayirli Ichrak Chaib ile karşılaştı. Rakibini yenen Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu. AA / Muhammed Boztepe - Spor Busenaz Sürmeneli Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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