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19. Akdeniz Oyunları

AA - Yunus Kaymaz - Spor
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19. Akdeniz Oyunları

Milli halterci Ferdi Hardal, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Milli halterci Ferdi Hardal, 19. Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda halter branşında müsabakalar yapıldı.

Erkekler 61 kiloda podyuma çıkan Ferdi Hardal, koparmada 124 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

Mısırlı Ahmed Eltamadi 120 kiloyla ikinciliği, Tunuslu Amine Bouhijbha 116 kiloyla üçüncülüğü elde etti.

AA / Yunus Kaymaz - Spor

Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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