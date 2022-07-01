19. Akdeniz Oyunları
AA - Fatih Çakmak - Spor
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli judocu Mert Şişmanlar, 100 kilo bronz madalya karşılaşmasında Sırp rakibi Aleksandar Kukolj'a yenildi.
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli judocu Mert Şişmanlar, 100 kilo bronz madalya karşılaşmasında Sırp rakibi Aleksandar Kukolj'a yenildi.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunların judo branşı erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar, Sırp Aleksandar Kukolj ile bronz madalya için mücadele etti.
Rakibine yenilen milli judocu Mert Şişmanlar, oyunları 5. sırada tamamladı.
AA / Fatih Çakmak - Spor