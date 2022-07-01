19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda altın madalya elde etti. Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Hatice Akbaş, kadınlar 54 kiloda altın madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Hatice, kadınlar 54 kiloda Karadağlı Bojana Gojkovic ile karşılaştı. Rakibini yenmeyi başaran ay-yıldızlı boksör, altın madalya kazandı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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