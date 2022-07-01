19. Akdeniz Oyunları
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Ayşe Çağırır, kadınlar 48 kiloda gümüş madalya elde etti.
Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Ayşe Çağırır, kadınlar 48 kiloda gümüş madalya elde etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör, kadınlar 48 kiloda Cezayirli Roumaysa Boualam ile karşılaştı.
Rakibini yenilen Ayşe, gümüş madalyada kaldı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor