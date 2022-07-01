19. Akdeniz Oyunları Milli judocu Mihael Zgank, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 90 kiloda altın madalya elde etti. Milli judocu Mihael Zgank, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda 90 kiloda altın madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunların judo branşı erkekler 90 kiloda Mihael Zgank, yarı finalde İspanyol Tristani Mosakhlishvili'yi altın skorda ipponla yenerek finalde Yunan Theodoros Tselidis'in rakibi oldu. Final müsabakasında Yunan Theodoros Tselidis'i yenmeyi başaran ay-yıldızlı judocu, altın madalya kazandı. AA / Fatih Çakmak - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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