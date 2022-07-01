19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda, milli okçu Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinde gümüş madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda, milli okçu Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinde gümüş madalya kazandı. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapıldı. Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinin finalinde İtalyan Federico Musolesi ile karşılaştı. Rakibine 6-4 yenilen Mete, gümüş madalyada kaldı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Mete Gazoz Cezayir Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 19. Akdeniz Oyunları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.