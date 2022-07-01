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19. Akdeniz Oyunları

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda, milli okçu Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda, milli okçu Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda okçuluk branşında klasik yay bireysel ve takım finalleri yapıldı.

Mete Gazoz, klasik yay erkekler kategorisinin finalinde İtalyan Federico Musolesi ile karşılaştı.

Rakibine 6-4 yenilen Mete, gümüş madalyada kaldı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Akdeniz Oyunları Mete Gazoz Cezayir Spor Haberler

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