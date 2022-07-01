19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın atıcılık branşında milli sporcu İsmail Keleş, gümüş madalyanın sahibi oldu. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın atıcılık branşında milli sporcu İsmail Keleş, gümüş madalyanın sahibi oldu. Oran kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden İsmail Keleş, finalde Sırbistan'dan Damir Mikec'e 16-8 kaybederek kürsünün ikinci basamağında yer aldı. Aynı kategoride yarışan Yusuf Dikeç ise final müsabakasını 8'inci sırada tamamladı. AA / Musa Samur - Spor Akdeniz Oyunları Sırbistan Cezayir Spor Haberler

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