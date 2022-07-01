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19. Akdeniz Oyunları

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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19. Akdeniz Oyunları

Kadın Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 30-26 yenildi.

Kadın Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları B Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 30-26 yenildi.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 6. gününde hentbolda grup maçları yapıldı.

El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 14-12 önde kapatan Türkiye, sahadan 30-26 mağlup ayrıldı.

Milli takım, gruptaki son maçında yarın Sırbistan ile karşılaşacak.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Akdeniz Oyunları Portekiz Spor Haberler

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