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19. Akdeniz Oyunları

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli halterci Şaziye Erdoğan, koparma ve silkmede bronz madalya elde etti.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli halterci Şaziye Erdoğan, koparma ve silkmede bronz madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, kadınlar 49 kiloda mücadele eden Şaziye Erdoğan, koparmada 75, silkmede ise 95 kiloyla 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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