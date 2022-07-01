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19. Akdeniz Oyunları

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları çeşitli branşlardaki müsabakalarla devam etti.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları çeşitli branşlardaki müsabakalarla devam etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonlarda 3x3 Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nda İspanya'ya 18-15, 3x3 Milli Erkek Basketbol Takımı A Grubu'nda Cezayir'e 19-18 yenildi.

Milli bisikletçi Ahmet Örken, bireysel zamana karşıda 8'inci oldu.

Masa tenisi kadınlarda Sibel Altınkaya, tekler çeyrek final mücadelesinde Monako'dan Xiaoxin Yang'a 4-0 yenildi.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Akdeniz Oyunları İspanya Cezayir Spor Haberler

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