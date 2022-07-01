19. Akdeniz Oyunları
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları çeşitli branşlardaki müsabakalarla devam etti.
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları çeşitli branşlardaki müsabakalarla devam etti.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonlarda 3x3 Milli Kadın Basketbol Takımı, C Grubu'nda İspanya'ya 18-15, 3x3 Milli Erkek Basketbol Takımı A Grubu'nda Cezayir'e 19-18 yenildi.
Milli bisikletçi Ahmet Örken, bireysel zamana karşıda 8'inci oldu.
Masa tenisi kadınlarda Sibel Altınkaya, tekler çeyrek final mücadelesinde Monako'dan Xiaoxin Yang'a 4-0 yenildi.
AA / Muhammed Boztepe - Spor