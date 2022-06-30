19. Akdeniz Oyunları
AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Kadın Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 34-27 yendi.
Kadın Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 34-27 yendi.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 5. gününde, hentbolda grup maçları yapıldı.
El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-16 önde kapatan Türkiye, sahadan ise 7 sayı farkla galip ayrıldı.
Milli takım, gruptaki ikinci maçında yarın Portekiz ile karşılaşacak.
Öte yandan, oyunlarda yarışan milli bisikletçi Ahmet Örken, zamana karşı finalini 8. sırada bitirdi.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor