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19. Akdeniz Oyunları

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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19. Akdeniz Oyunları

Kadın Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 34-27 yendi.

Kadın Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında Kuzey Makedonya'yı 34-27 yendi.

Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 5. gününde, hentbolda grup maçları yapıldı.

El Hachemi Hantaz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-16 önde kapatan Türkiye, sahadan ise 7 sayı farkla galip ayrıldı.

Milli takım, gruptaki ikinci maçında yarın Portekiz ile karşılaşacak.

Öte yandan, oyunlarda yarışan milli bisikletçi Ahmet Örken, zamana karşı finalini 8. sırada bitirdi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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