19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları judo branşında milli sporcu Vedat Albayrak, erkekler 81 kiloda altın madalya için mindere çıkacak. 19. Akdeniz Oyunları judo branşında milli sporcu Vedat Albayrak, erkekler 81 kiloda altın madalya için mindere çıkacak. Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonda, judo kadınlar 63 ve 70, erkekler 73 ve 81 kiloda eleme maçları yapıldı. Erkekler 81 kiloda mücadele eden milli judocu Vedat Albayrak, çeyrek finalden başladığı organizasyonda Bosna Hersekli Bozidar Vucurevıc'i 1-0, Fransız Tizie Gnamien'i ise 10-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı. Milli sporcu, altın madalya mücadelesinde İtalyan Kenny Komi Bedel ile bu akşam TSİ 18.55'de karşılaşacak. Bugün mindere çıkan milli sporculardan erkekler 73 kiloda Umalt Demirel, kadınlar 63 kiloda Ayten Mediha Yeksan ile 70 kiloda Minel Akdeniz ise son 16 turunda elendi. AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Akdeniz Oyunları Akdeniz Spor Haberler

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