19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda bronz madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda bronz madalya kazandı. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda bugün farklı kilolarda milli boksörler ringe çıkacak. Rahatsızlandığı için yarı final müsabakasına çıkamayacağı öğrenilen Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 50 kiloda bronz madalya elde etti. AA / Muhammed Boztepe - Spor Buse Naz Çakıroğlu Akdeniz Oyunları Spor Haberler

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