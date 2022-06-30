19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Ömer Akgün, erkekler 10 metre havalı tüfek finalinde 7. oldu. 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Ömer Akgün, erkekler 10 metre havalı tüfek finalinde 7. oldu. Cezayir'in Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda atıcılık branşında müsabakalar yapıldı. Ömer Akgün, erkekler 10 metre havalı tüfek finalinde 153 puanla 7. sırayı elde etti. Bu branşta ilk üç sırayı Sırp Milenko Sebic, Hırvat Miran Maricic ve Sloven Luka Lukic aldı. AA / Yunus Kaymaz - Spor Akdeniz Oyunları Ömer Akgün Cezayir Spor Haberler

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