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19. Akdeniz Oyunları

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli tenisçiler Sarp Ağabigün/Fahir Berk İlkel çift erkeklerde yarı finalde, Zeynep Sönmez ile İlay Yörük tek kadınlarda çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli tenisçiler Sarp Ağabigün/Fahir Berk İlkel çift erkeklerde yarı finalde, Zeynep Sönmez ile İlay Yörük tek kadınlarda çeyrek finalde turnuvaya veda etti.

Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli tenisçiler Sarp Ağabigün-Fahir Berk İlkel ikilisi, yarı finalde İtalyan Matteo Arnaldi-Francesco Passaro çiftiyle karşılaştı.

Rakiplerine 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen Sarp Ağabigün-Fahir Berk İlkel, turnuvaya veda etti.

Tek kadınlarda Zeynep Sönmez, çeyrek finalde İtalyan tenisçi Nuria Brancaccio ile oynadı.

Rakibine 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olan Zeynep Sönmez, turnuvadan elendi.

İlay Yörük, çeyrek final karşılaşmasında Tunuslu raket Chiraz Bechri ile eşleşti.

Rakibine 6-4, 1-6 ve 2-6'lık setlerle 2-1 yenilen İlay Yörük, organizasyona veda etti.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Akdeniz Oyunları Zeynep Sönmez Cezayir Spor Haberler

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