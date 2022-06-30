19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli tenisçiler Sarp Ağabigün/Fahir Berk İlkel çift erkeklerde yarı finalde, Zeynep Sönmez ile İlay Yörük tek kadınlarda çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli tenisçiler Sarp Ağabigün/Fahir Berk İlkel çift erkeklerde yarı finalde, Zeynep Sönmez ile İlay Yörük tek kadınlarda çeyrek finalde turnuvaya veda etti. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli tenisçiler Sarp Ağabigün-Fahir Berk İlkel ikilisi, yarı finalde İtalyan Matteo Arnaldi-Francesco Passaro çiftiyle karşılaştı. Rakiplerine 6-2 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenilen Sarp Ağabigün-Fahir Berk İlkel, turnuvaya veda etti. Tek kadınlarda Zeynep Sönmez, çeyrek finalde İtalyan tenisçi Nuria Brancaccio ile oynadı. Rakibine 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup olan Zeynep Sönmez, turnuvadan elendi. İlay Yörük, çeyrek final karşılaşmasında Tunuslu raket Chiraz Bechri ile eşleşti. Rakibine 6-4, 1-6 ve 2-6'lık setlerle 2-1 yenilen İlay Yörük, organizasyona veda etti. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Zeynep Sönmez Cezayir Spor Haberler

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