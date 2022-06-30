19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksörler Samet Gümüş ve Batuhan Çiftçi yarı finale yükseldi. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksörler Samet Gümüş ve Batuhan Çiftçi yarı finale yükseldi. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, erkekler 52 kiloda Samet Gümüş, çeyrek finalde Bosna Hersekli Bashkim Bajako'yu yenerek yarı finale yükseldi. Samet Gümüş, yarı finalde İtalyan Federico Emilio Serra ile karşılaşacak. Erkekler 57 kiloda Batuhan Çiftçi, çeyrek finalde İspanyol rakibi Antonio Barrul Fernandez'i yenerek yarı finale yükseldi. Batuhan Çiftçi, yarı finalde Faslı Abdellatif Zouhairi ile eşleşti. İki sporcu da yarı finale yükseldiği için madalyayı garantiledi. Erkekler 63 kiloda Kerem Özmen, çeyrek finalde Cezayirli Yahia Abdelli'ye yenilerek turnuvaya veda etti. AA / Muhammed Boztepe - Spor Spor Haberler

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