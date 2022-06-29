19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda altın madalya elde etti. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, kadınlar 76 kiloda altın madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Yasemin, çeyrek finalde Mısırlı Samar Hamza, yarı finalde İspanyol Carla Lera Celda'yı yenerek finale yükseldi. Yasemin, finalde karşılaştığı İtalyan Enrica Rinaldi'yi 10-0 sayı tuşuyla mağlup ederek altın madalya kazandı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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