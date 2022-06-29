19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda gümüş madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda gümüş madalya kazandı. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Buse, sırasıyla Fransız Pauline Lecarpentier, Cezayirli Thelleli Merzouk ve Tunuslu Khadija Jlassi'yi yenerek finale yükseldi. Finalde yeniden karşılaştığı Fransız Pauline Lecarpentier'e bu kez 4-3 kaybeden milli sporcu, gümüş madalyayla yetindi. AA / Muhammed Boztepe - Spor Spor Haberler

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