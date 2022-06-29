19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Bediha Gün, kadınlar 57 kiloda altın madalya elde etti. Cezayir'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Bediha Gün, kadınlar 57 kiloda altın madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Bediha, sırasıyla Mısırlı Farah Hussein, Cezayirli Rayane Houfaf, Fransız Tatiana Salah Debien ve İspanyol Graciela Sanchez Diaz'ı yenerek finale yükseldi. Finalde karşılaştığı Tunuslu Siwar Bouseta'yı tuşla mağlup eden Zeynep, altın madalyanın sahibi oldu. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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