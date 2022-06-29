19. Akdeniz Oyunları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

19. Akdeniz Oyunları

AA - Muhammed Boztepe - Spor
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda gümüş madalya elde etti.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda gümüş madalya elde etti.

Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Zeynep, çeyrek finalde İtalyan Carmen Di Dio, yarı finalde de Mısırlı Shaimaa Mohamed'i yenerek finale yükseldi.

Finalde karşılaştığı Yunan Maria Prevolaraki'ye 3-1 mağlup olan Zeynep, gümüş madalyada kaldı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title