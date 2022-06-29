19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda gümüş madalya elde etti. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli güreşçi Zeynep Yetgil, kadınlar 53 kiloda gümüş madalya elde etti. Oran kentinde gerçekleşen organizasyonda Zeynep, çeyrek finalde İtalyan Carmen Di Dio, yarı finalde de Mısırlı Shaimaa Mohamed'i yenerek finale yükseldi. Finalde karşılaştığı Yunan Maria Prevolaraki'ye 3-1 mağlup olan Zeynep, gümüş madalyada kaldı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Spor Haberler

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