19. Akdeniz Oyunları 19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Buket Öztürk, kadınlar volo altın nokta disiplininde altın madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Buket Öztürk, kadınlar volo altın nokta disiplininde altın madalya kazandı. Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, kadınlar volo altın nokta finali yapıldı. Buket Öztürk, İtalyan Valentina Basei'yi 14-7 yenerek podyumun zirvesine çıktı. AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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