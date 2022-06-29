19. Akdeniz Oyunları
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın atlama masası finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı.
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın atlama masası finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda Adem Asil ile Ahmet Önder, atlama masası finalinde serilerini sundu.
Adem, atlama masasında iki atlayışından toplam aldığı 15.075 puanla altın madalya elde etti. Ahmet ise 13.500 puanla 8'inci sırada yer aldı.
AA / Muhammed Boztepe - Spor