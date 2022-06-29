19. Akdeniz Oyunları - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

19. Akdeniz Oyunları

AA - Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın atlama masası finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın atlama masası finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda Adem Asil ile Ahmet Önder, atlama masası finalinde serilerini sundu.

Adem, atlama masasında iki atlayışından toplam aldığı 15.075 puanla altın madalya elde etti. Ahmet ise 13.500 puanla 8'inci sırada yer aldı.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Akdeniz Oyunları Adem Asil Cezayir Spor Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title