19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın atlama masası finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın atlama masası finalinde milli cimnastikçi Adem Asil, altın madalya kazandı. Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda Adem Asil ile Ahmet Önder, atlama masası finalinde serilerini sundu. Adem, atlama masasında iki atlayışından toplam aldığı 15.075 puanla altın madalya elde etti. Ahmet ise 13.500 puanla 8'inci sırada yer aldı. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Adem Asil Cezayir Spor Haberler

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