19. Akdeniz Oyunları
AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil, tek kadınlar raffa disiplininde altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu Bahar Çil, tek kadınlar raffa disiplininde altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, tek kadınlar raffa finali yapıldı.
Bahar Çil, ev sahibi ülkeden Lamia Aissioui'yi 9-7 mağlup ederek altın madalya aldı.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor