19. Akdeniz Oyunları
AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu İbrahim Arslantaş, erkekler petank altın nokta disiplininde altın madalya kazandı.
19. Akdeniz Oyunları'nda bocce branşında yarışan milli sporcu İbrahim Arslantaş, erkekler petank altın nokta disiplininde altın madalya kazandı.
Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen organizasyonun 4. gününde, erkekler petank altın nokta finali yapıldı.
İbrahim Arslantaş, Tunuslu Mohamed Khaled Bougriba'yı 31-29 yenerek şampiyon oldu.
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor