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19. Akdeniz Oyunları

AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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19. Akdeniz Oyunları

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bocce dalında mücadele eden milli sporcu Ahmet Emen, gümüş madalyaya uzandı.

Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda bocce dalında mücadele eden milli sporcu Ahmet Emen, gümüş madalyaya uzandı.

Oran kentinde gerçekleştirilen oyunlarda, bocce branşında bazı final maçları sona erdi.

Erkekler tekli raffa kategorisinin finalinde İtalyan Mattia Visconti ile karşılaşan Ahmet Emen, rakibine 12-2 yenilerek gümüş madalya elde etti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Akdeniz Oyunları Cezayir Spor Haberler

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