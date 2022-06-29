19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli tenisçiler Sarp Ağabigün/Fahir Berk İlkel çift erkeklerde yarı final, Zeynep Sönmez ile İlay Yörük tek kadınlarda çeyrek finale yükseldi. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden milli tenisçiler Sarp Ağabigün/Fahir Berk İlkel çift erkeklerde yarı final, Zeynep Sönmez ile İlay Yörük tek kadınlarda çeyrek finale yükseldi. Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli tenisçiler Sarp Ağabigün-Fahir Berk İlkel ikilisi, Tunuslu Wissam Abderrahman-Mohamed Aziz Ouakaa'yı 6-7, 7-6, 10-8'lik setlerle 2-1 yenerek çift erkeklerde yarı finale yükseldi. Ağabigün/İlkel çifti, yarı finalde İtalyan Matteo Arnaldi-Francesco Passaro çiftiyle karşılaşacak. Tek kadınlarda Zeynep Sönmez, Arnavut rakibi Gresi Bajri'yi 6-1, 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Sönmez, çeyrek finalde İtalyan tenisçi Nuria Brancaccio ile mücadele edecek. İlay Yörük, Kosovalı Vesa Gjinaj'ı 6-1, 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek tek kadınlarda çeyrek finale yükseldi. Yörük, çeyrek final karşılaşmasında Tunuslu raket Chiraz Bechri ile eşleşti. Yankı Erel, Mısırlı rakibi Karim-Mohamed Maamoun'a, Koray Kırcı Güney Kıbrıs Rum Kesiminden Petros Chrysochos'a, Başak Eraydın-Doğa Türkmen çifti, Tunuslu rakipleri Chiraz Bechri-Feryel Ben Hassen ikilisine yenilerek Akdeniz Oyunları'na veda etti. AA / Muhammed Boztepe - Spor Spor Haberler

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