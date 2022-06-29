19. Akdeniz Oyunları Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları B Grubu ikinci maçında İspanya'ya 46-19 yenildi. Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları B Grubu ikinci maçında İspanya'ya 46-19 yenildi. Oran'daki 24 Şubat Arzew Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 26-7 önde kapatan İspanya, sahadan 46-19 galip ayrıldı. Milli takım, gruptaki üçüncü maçında 1 Temmuz'da Makedonya ile karşılaşacak. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları İspanya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 19. Akdeniz Oyunları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.