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19. Akdeniz Oyunları

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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19. Akdeniz Oyunları

Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları B Grubu ikinci maçında İspanya'ya 46-19 yenildi.

Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları B Grubu ikinci maçında İspanya'ya 46-19 yenildi.

Oran'daki 24 Şubat Arzew Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 26-7 önde kapatan İspanya, sahadan 46-19 galip ayrıldı.

Milli takım, gruptaki üçüncü maçında 1 Temmuz'da Makedonya ile karşılaşacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Akdeniz Oyunları İspanya Spor Haberler

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