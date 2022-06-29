19. Akdeniz Oyunları
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları B Grubu ikinci maçında İspanya'ya 46-19 yenildi.
Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Oyunları B Grubu ikinci maçında İspanya'ya 46-19 yenildi.
Oran'daki 24 Şubat Arzew Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 26-7 önde kapatan İspanya, sahadan 46-19 galip ayrıldı.
Milli takım, gruptaki üçüncü maçında 1 Temmuz'da Makedonya ile karşılaşacak.
AA / Muhammed Boztepe - Spor