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19. Akdeniz Oyunları

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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19. Akdeniz Oyunları

Erkek Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Fransa'ya 3-0 yenildi.

Erkek Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Fransa'ya 3-0 yenildi.

Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda milliler, Palais Des Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda Fransa ile karşılaştı.

Rakibine 21-25, 22-25 ve 18-25 yenilen milliler, üç maçta ikinci yenilgisini aldı.

Grubu ikinci bitiren milliler çeyrek finale yükseldi.

Milli takım, 30 Haziran'da çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Akdeniz Oyunları Cezayir Fransa Spor Haberler

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