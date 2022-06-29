19. Akdeniz Oyunları Erkek Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Fransa'ya 3-0 yenildi. Erkek Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Fransa'ya 3-0 yenildi. Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda milliler, Palais Des Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda Fransa ile karşılaştı. Rakibine 21-25, 22-25 ve 18-25 yenilen milliler, üç maçta ikinci yenilgisini aldı. Grubu ikinci bitiren milliler çeyrek finale yükseldi. Milli takım, 30 Haziran'da çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Cezayir Fransa Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› 19. Akdeniz Oyunları - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.