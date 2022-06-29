19. Akdeniz Oyunları
AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Erkek Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Fransa'ya 3-0 yenildi.
Erkek Milli Voleybol Takımı, Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda Fransa'ya 3-0 yenildi.
Oran kentinde gerçekleşen oyunlarda milliler, Palais Des Sports Hammou Boutlelis Salonu'nda Fransa ile karşılaştı.
Rakibine 21-25, 22-25 ve 18-25 yenilen milliler, üç maçta ikinci yenilgisini aldı.
Grubu ikinci bitiren milliler çeyrek finale yükseldi.
Milli takım, 30 Haziran'da çeyrek finalde İtalya ile karşılaşacak.
AA / Muhammed Boztepe - Spor