19. Akdeniz Oyunları Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Portekiz'e 2-0 mağlup oldu. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Portekiz'e 2-0 mağlup oldu. Oran kentinde düzenlenen organizasyonda 18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, B Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, rakibine 2-0 yenilerek gruptaki ilk yenilgisini aldı. Milliler, B Grubu'ndaki üçüncü maçını 30 Haziran Perşembe günü İtalya ile oynayacak. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Portekiz Futbol Spor Haberler

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